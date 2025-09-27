Bundesliga: Εκτός έδρας νίκες για Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε από την έδρα της Μάιντς με 2-0 και ανέβηκε ξανά στη δεύτερη θέση της Bundesliga πίσω από την Μπάγερν Μονάχου, ενώ η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε “ανάσα” με το δικό της διπλό με 2-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι.

Στο Μάιντς, η Μπορούσια Ντόρτμουντ “καθάρισε” το ματς της Bundesliga από το πρώτο ημίχρονο, με τον Σβένσον να ανοίγει το σκορ στο 27′ και τον Αντεγιέμι να “σφραγίζει” τη νίκη της ομάδας του στο 40′, αφού στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο από την αποβολή του Ζέντνερ.

Οι Βεστφαλοί επανήλθαν έτσι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεκινήσει με το απόλυτο 5/5 τη σεζόν και βρίσκεται μόνη στην κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι και ανέβηκε στην πρώτη 5άδα της Bundesliga. Ταπσόντα και Πόκου βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα κόντρα στους φορμαρισμένους γηπεδούχους και κατάφεραν να χαρίσουν στην ομάδα τους το διπλό.

Τα αποτελέσματα στην Bundesliga

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0

Βόλφσμπουργκ – Λειψία 0-1

Μάιντζ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2

Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2

Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 2-1