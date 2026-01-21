Champions League: Γιουβέντους – Μπενφίκα, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου στο πρόγραμμα της ημέρας

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των 9 αγώνων της 2ης ημέρας.
Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει στην 2η ημέρα της 7ης αγωνιστικής του Champions League είναι αυτή της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο.
Η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Μαρσέιγ, ενώ η Τσέλσι φιλοξενεί την Πάφο. Η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Σλάβια Πράγας στην Τσεχία και η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης στο Champions League
19:45 Champions League Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE Sport 1
19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ / COSMOTE Sport 3
19:45 Γαλατασαράι – Ατλέτικο / COSMOTE Sport 2
22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα / COSMOTE Sport 5
22:00 Τσέλσι – Πάφος / COSMOTE Sport 9
22:00 Αταλάντα – Μπιλμπάο / COSMOTE Sport 8
22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν / COSMOTE Sport 7
22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ/ COSMOTE Sport 6
22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα / COSMOTE Sport 3
22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ / COSMOTE Sport 2
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*
4. Τότεναμ (15-7) 14
5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
6. Σπόρτινγκ (14-9) 13
7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
8. Αταλάντα (8-6) 13*
9. Ίντερ (13-7) 12
10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*
11. Λίβερπουλ (11-8) 12*
12. Ντόρτμουντ (19-15) 11
13. Νιούκαστλ (13-6) 10*
14. Τσέλσι (13-8) 10*
15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*
16. Μαρσέιγ (11-8) 9*
17. Γιουβέντους (12-10) 9*
18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*
19. Λεβερκούζεν (10-14) 9
20. Μονακό (8-14) 9
21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*
22. Ολυμπιακός (8-13) 8
23. Νάπολι (7-12) 8
24. Κοπεγχάγη (11-17) 8
25. Καραμπάγκ (10-13) 7*
26. Μπριζ (12-17) 7
27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
28. Μπενφίκα (6-8) 6*
29. Πάφος (4-9) 6*
30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*
31. Άγιαξ (7-19) 6
32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*
33. Άιντραχτ (8-16) 4*
34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.
Τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας της 7ης αγωνιστικής
Καϊράτ – Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1
Ιντερ – Αρσεναλ 1-3
Ρεάλ – Μονακό 6-1
Σπόρτινγκ Λισσ. – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0