Champions League: Γιουβέντους – Μπενφίκα, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου στο πρόγραμμα της ημέρας

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεται με τη διεξαγωγή των 9 αγώνων της 2ης ημέρας.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει στην 2η ημέρα της 7ης αγωνιστικής του Champions League είναι αυτή της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Λίβερπουλ δοκιμάζεται στην έδρα της Μαρσέιγ, ενώ η Τσέλσι φιλοξενεί την Πάφο. Η Μπαρτσελόνα κοντράρεται με τη Σλάβια Πράγας στην Τσεχία και η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης στο Champions League

19:45 Champions League Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE Sport 1

19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ / COSMOTE Sport 3

19:45 Γαλατασαράι – Ατλέτικο / COSMOTE Sport 2

22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα / COSMOTE Sport 5

22:00 Τσέλσι – Πάφος / COSMOTE Sport 9

22:00 Αταλάντα – Μπιλμπάο / COSMOTE Sport 8

22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν / COSMOTE Sport 7

22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ/ COSMOTE Sport 6

22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα / COSMOTE Sport 3

22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ / COSMOTE Sport 2

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.

Τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας της 7ης αγωνιστικής

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ιντερ – Αρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισσ. – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0