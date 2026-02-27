Champions League: Κληρώνει για τη φάση των «16» και βγαίνει και το «μονοπάτι» προς τον τελικό της Βουδαπέστης

Στο σπίτι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη Νιόν στρέφονται τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων το μεσημέρι της Παρασκευής (27.02.2026, 13:00, COSMOTE SPORT 1 HD), εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία -φετινή- και καθοριστική κλήρωση του Champions League.
Οι ομάδες που βρίσκονται στους “16” του Champions League (οι 8 πρώτες της League Phase και οι 8 που προκρίθηκαν από τα νοκ άουτ που ακολούθησαν) θα μάθουν τους αντιπάλους τους σε αυτό τον γύρο της διοργάνωσης, όπως και το… μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης, στην “Πούσκας Αρένα” (προημιτελικά και ημιτελικά).
Οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας από τη League Phase της διοργάνωσης: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι
Οι οκτώ ομάδες από τα playoffs: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα, Νιούκαστλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπόντο/Γκλιμτ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Γαλατάσαραϊ
Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των «16»
Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ
The road to Budapest #UCL pic.twitter.com/6mpNCYADFP— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2026
Οι ημερομηνίες στο Champions League
Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών, ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)