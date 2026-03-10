Champions League: Ξεχωρίζουν τα Γαλατασαράι – Λίβερπουλ και Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για το προβάδισμα πρόκρισης στους 8

Η φάση των 16 του Champions League ξεκινά με το παιχνίδι της Λίβερπουλ στην έδρα της Γαλατασαράι, με την ομάδα του Σλοτ να θέλει να αποκτήσει πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στο Άνφιλντ. Η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην σκληρή έδρα της Νιουκάστλ.

Η Τότεναμ που κινδυνεύει με τον υποβιβασμό στην Premier League κοντράρεται στο Μετροπολιτάνο με την Ατλέτικο Μαδρίτης και αποτελεί ερωτηματικό αν θα παλέψει για την πρόκριση ή αν θα κάνει ροτέισον, προκειμένου να σώσει την κατηγορία στην Αγγλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπάγερν Μονάχου θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στο Μπέργκαμο και θέλει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι να «καθαρίσει» το ζευγάρι, όντας το ξεκάθαρο φαβορί.

Στα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς του Champions League δεν πρόκειται να προκύψει πρόκριση, αφού είναι τα πρώτα των ζευγαριών, όμως δεδομένα υπάρχουν σε όλα φαβορί, που θα παλέψουν για το προβάδισμα.

Μένει να φανεί αν θα σκοντάψει κάποιος από τους τέσσερις, με τη Λίβερπουλ και την Μπαρτσελόνα να παίζουν στις πιο «καυτές» έδρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παιχνίδια της φάσης των 16 του Champions League

Τρίτη 10/3

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 19:45

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 22:00

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 22:00

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 22:00

Τετάρτη 11/3

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 19:45

Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22:00

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 22:00