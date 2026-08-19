Champions League: Μπόντο και Σέλτικ αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase

Με εντυπωσιακό τρόπο η Μπόντο Γκλιμτ και η Σέλτικ πέτυχαν ευρείες νίκες στα πλέι οφ του Champions League και ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση στη League Phase.

Καταιγιστική η Μπόντο, πέρασε με 3-1 από την έδρα της Ναϊμέγκεν, της ομάδας που απέκλεισε τον Ολυμπιακό και στοχεύει σε ακόμα μία ευρωπαϊκή επιτυχημένη πορεία.

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Στη Γλασκώβη η Σέλτικ επικράτησε 3-0 της ΛΑΣΚ Λιντς με το τελικό σκορ να μην αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Πιο τυχεροί οι Σκωτσέζοι, αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους και την ικανότητα του εκπληκτικού Κολομβιανού, Καμίλο Ντουράν, που πέτυχε δυο υπέροχα γκολ.

Τέλος, όσον αφορά τις «πρωτάρες» του θεσμού, η Χαποέλ Μπερ Σεβα νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σαμπάχ στο Βουκουρέστι και πήρε ελαφρύ προβάδισμα, ενόψει του «ραντεβού» της Τρίτης (25/8) στο Αζερμπαϊτζάν. Όποια προκριθεί, θα κάνει ντεμπούτο στη League Phase.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα πλέι οφ

Φενέρμπαχτσε – Λιόν 1-1

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ 2-2

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ 0-0

Σέλτικ – ΛΑΣΚ 3-0

Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ 2-1

Ναϊμέγκεν – Μπόντο Γκλιμτ 1-3

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε 1-1



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Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα πλέι οφ

25/08 19:45 Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά

25/08 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν

25/08 22:00 ΛΑΣΚ – Σέλτικ

26/08 22:00 ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας

26/08 22:00 Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας

26/08 22:00 Λιόν – Φενέρμπαχτσε

26/08 22:00 Βίκινγκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Οι 29 ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Μπέτις (Ισπανία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Pot 4

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)