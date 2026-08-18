Champions League playoffs: Ο εκτός έδρας αγώνας της ΑΕΚ και οι «μάχες» σε Ζάγκρεμπ και Κωνσταντινούπολη

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τη League Phase του Champions League, με τη διοργάνωση να μπαίνει στη φάση των playoffs και την ΑΕΚ να κάνει την εμφάνισή της, με σκοπό να επιστρέψει… στα αστέρια!

Η πρώτη… δόση αγώνων των playoffs του Champions League θα διεξαχθεί την Τρίτη 18 Αυγούστου, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μία ημέρα αργότερα (19.08.2026). Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στην Σόφια όπου η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Λέφσκι, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα την καταστήσει φαβορί για την πρόκριση στην League Phase, ενόψει του επαναληπτικού, που θα γίνει στην Αθήνα.

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Η ελληνική ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και να φύγει από την βουλγαρική πρωτεύουσα με τις βάσεις για την πρόκριση. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στον σχεδιασμό του και αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή 11άδα.

Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αναμέτρηση της Φενερμπαχτσέ με την Λιόν, καθώς οι δύο “μονομάχοι” είναι ομάδες ικανές για την πρόκριση, κάτι που ισχύει και για τα υπόλοιπα “ζευγάρια”, με εξαίρεση την Σέλτικ, που είναι το λογικό φαβορί απέναντι στην ΛΑΣΚ Λιντς από την Αυστρία.

Το πρόγραμμα των playoffs

Τρίτη 18/8

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ (22:00)

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Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ (22:00)

Φενέρμπαχτσε – Λιόν (22:00)

Τετάρτη 19/8

Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ (22:00)

Σέλτικ – ΛΑΣΚ (22:00)

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε (22:00)

ΝΕΚ Ναϊμέγκεν – Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Ρεβάνς

Τρίτη 25/8

Σαμπάχ – Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)

ΛΑΣΚ – Σέλτικ (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ – Ναϊμέγκεν (22:00)

Τετάρτη 26/8

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας (22:00)

Βίκινγκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)

Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)

Λιόν – Φενέρμπαχτσε (22:00)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Βίκινγκ (22:00)