Champions League: Ρεάλ – Σίτι, Μπριζ – Άρσεναλ και Μπενφίκα – Νάπολι συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον

Η δράση στο Champions League συνεχίζεται απόψε! Ο πιο «λαμπερός» αγώνας της 6ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης είναι μια «μονομαχία» που συνηθίζουμε να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Η αναμέτρηση μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης, πρωταθλήτριας το 2022 και το 2024, και της Μάντσεστερ Σίτι, νικήτριας το 2023 συγκεντρώνει τους προβολείς και φιλοξενείται στο εκπληκτικό «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

Την περασμένη σεζόν, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι συναντήθηκαν στα playoffs του Champions League και η ομάδα του Κιλιάν Εμπαπέ επικράτησε χάρη κυρίως σε ένα χατ-τρικ του Γάλλου επιθετικού στον επαναληπτικό αγώνα.

Η μονομαχία μεταξύ Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, δύο από τους κορυφαίους επιθετικούς της εποχής, θα προσφέρει μια προεπισκόπηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου οι δύο παίκτες αναμένεται να αναμετρηθούν σε έναν αγώνα της φάσης των ομίλων μεταξύ Γαλλίας και Νορβηγίας. Να αναφέρουμε ότι οι «πολίτες» βρίσκονται οριακά εκτός της πρώτης οκτάδας του βαθμολογικού πίνακα, σε αντίθεση με τους Μαδριλένους, που θέλουν να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση..

Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ του 5/5 στη φετινή League Phase του Champions League θα δοκιμαστεί στην έδρα της Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν το «τρίποντο» για να μπορέσουν να μπουν στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs.

Σε άλλο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται τη Νάπολι. Από την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase προέρχεται η ομάδα του Μουρίνιο και θα κυνηγήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητές της για παρουσία στα playoffs, κάτι που θέλουν και οι «παρτενοπέι» που έχουν 4 περισσοτέρους βαθμούς από τους Πορτογάλους.

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)

Τα σημερινά ματς (10.12.2025)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Καραμπάγκ – Άγιαξ (19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης (09.12.2025)

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ – Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό – Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ 2-3