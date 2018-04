Φουντώνουν τα σενάρια για στημένη κλήρωση για τους «4» του Champions League μετά από ένα απίστευτο σκηνικό που εκτυλίχθηκε. Οι Ρωμαίοι πουλούσαν εισιτήρια για τον αγώνα της Ρόμα με τη Λίβερπουλ πριν καν βγει το αποτέλεσμα.

«Η Ρόμα πουλούσε εισιτήρια στις 10 το πρωί για τα ματς με τη Λίβερπουλ», ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Αν είναι αλήθεια, είναι μια θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο. Ναι, πωλούσαν εισιτήρια για τον ημιτελικό…»

If this is true, it's a sad day for football, roma's website selling tickets for the champions leauge semi final a day before the draw is made. Time will tell pic.twitter.com/YIfAKZG1U2

