Champions League τελικά: Η Μπόντο την έκπληξη κόντρα στην Ίντερ, γκολ ισοφάρισης από τον Τζόλη για την Μπριζ

Ολοκληρώνονται απόψε οι πρώτοι αγώνες της συγκεκριμένης φάσης – Οι ρεβάνς θα γίνουν 24-25 Φεβρουαρίου 2026
ΦΩΤΟ Thomas Andersen
ΦΩΤΟ Thomas Andersen/NTB via REUTERS

Το Champions League συνεχίζεται με τέσσερα ακόμα παιχνίδια για τη φάση των playoffs της διοργάνωσης και το ελληνικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι το Καραμπάγκ – Νιούκαστλ, ενώ θα ακολουθήσουν αυτό των Πειραιωτών αλλά και τα Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ.

23:58 | 18.02.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:56 | 18.02.2026
ΜΠΡΙΖ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ 3-3 ΤΕΛΙΚΟ
23:51 | 18.02.2026
ΜΠΟΝΤΟ - ΙΝΤΕΡ 3-1 ΤΕΛΙΚΟ
23:51 | 18.02.2026
Μπριζ - Ατλέτικο 3-3
23:50 | 18.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛΛΛ του Τζόλη, το VAR "έπιασε" τελικά το τέρμα του Έλληνα επιθετικού
23:43 | 18.02.2026
89'

Ακυρώνεται για οφσάιντ γκολ του Τζόλη

23:43 | 18.02.2026
23:43 | 18.02.2026
23:42 | 18.02.2026
23:33 | 18.02.2026
79'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο 2-3 με αυτογκόλ

Ο Γιορέντε σέντραρε από δεξιά και ο Ονρτόνιεθ πέτυχε αυτογκόλ

23:33 | 18.02.2026
79'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο 2-3 με αυτογκόλ
23:32 | 18.02.2026
71'

Γυρισ΄το σουτ του Στάνκοβιτς μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής, ο πορτιέρε της Ατλέτικο έπεσε και μπλοκαρε εύκολα

23:22 | 18.02.2026
70'
Δοκάρι για την Ατλέτικο, μετά από κοντινή κεφαλιά του Σέρλοθ
23:21 | 18.02.2026
64'
ΓΚΟΛ για την Μπόντο, 3-1 επί της 'Ιντερ
23:19 | 18.02.2026
61'
ΓΚΟλ για την Μπριζ, 2-2
23:15 | 18.02.2026
61'
ΓΚΟΛ για την Μπόντο Γκλιμτ, 2-1
23:13 | 18.02.2026
Μέτρησε το γκολ της Μπριζ, 1-2 το σκορ
23:12 | 18.02.2026

Υπάρχει έλεγχος VAR για πιθανό οφσάιντ στη φάση

23:11 | 18.02.2026
51'
ΓΚΟΛ για την Μπριζ, μειώνει σε 2-1

Μετά από κόρνερ του Τζόλη και κεφαλιά του Τρεσόλντι, ο Όμπλακ απέκρουσε αλλά ο Ονιεντικά σκόραρε με προβολή εξ επαφής

23:06 | 18.02.2026
51'

Υπέροχη κάθετη του Τζόλη, αλλά το σουτ του Στάνκοβιτς κόντραρε σε αμυνόμενο

23:06 | 18.02.2026

Δεύτερο ημίχρονο και στο Μπριζ - Ατλέτικο

22:52 | 18.02.2026

Δεύτερο ημίχρονο στο Μπόντο - Ίντερ

22:50 | 18.02.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπόντο - Ίντερ 1-1

22:49 | 18.02.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπριζ - Ατλέτικο 0-2

22:42 | 18.02.2026
45+4'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, 0-2

Μετά από κόρνερ, ο Γκριεζμάν πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Λούκμαν έγραψε το 0-2 με προβολή εξ επαφής

22:32 | 18.02.2026
36'

Ο Ονιεντικά έπιασε νέο σουτ και ο Όμπλακ του είπε όχι εντυπωσιακά

22:32 | 18.02.2026
Μετράει το γκολ της Ίντερ, 1-1
22:31 | 18.02.2026

Υπάρχει έλεγχος VAR για το γκολ της Ίντερ

22:30 | 18.02.2026
30'
ΓΚΟΛ για την Ίντερ, 1-1 με γυριστό σουτ του Εσπόσιτο από το ύψος ου πέναλτι
22:27 | 18.02.2026
28'

Ο Μπαρέλα της Ίντερ έκανε όμορφη ενέργεια αλλά πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Χάικιν

22:23 | 18.02.2026
27'

Δοκάρι για την Ίντερ σε σουτ του Νταρμιάν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά

22:20 | 18.02.2026
21'
ΓΚΟΛ για την Μπόντο Γκλιμτ, 1-0 με τον Σόντρε Φετ

Ο Μπιέρκαν πέρασε όμορφα στον Χεγκ εκείνος πάτησε στον Φετ, που από το πέναλτι πλάσαρε για το 1-0

22:18 | 18.02.2026
22:17 | 18.02.2026
22:08 | 18.02.2026
12'

Ο Ονιεντικά πλάσαρε από τα όρια της περιοχής αλλά ο Όμπλακ μπλόκαρε

22:07 | 18.02.2026
8'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο Μαδρίτης, 0-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Χούλιαν Άλβαρες
22:07 | 18.02.2026

Πέναλτι υπέρ της Ατλέτικο

22:06 | 18.02.2026
6'

Onfield review για πιθανό πέναλτι υπέρ της Ατλέτικο

22:03 | 18.02.2026
6'

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ίντερ, με το σουτ του Λαουτάρο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά, να κοντράρει σε προβολή αμυνόμενου

21:56 | 18.02.2026
"Σέντρα" στις δυο αναμετρήσεις
21:41 | 18.02.2026

Στον αγωνιστικό οι ομάδες στα Μπόντο - Ίντερ και Μπριζ - Ατλέτικο

21:39 | 18.02.2026

Οι ενδεκάδες από το Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Μπιέρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπλόμπεργκ, Εβιέν, Σιέβολντ, Φετ, Μπιέρκαν, Μπεργκ, Χάουγκε, Χεγκ.

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Νταρμιάν, Κάρλος Αουγούστο, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μχιταριάν, Μπαρέλα, Εσπόζιτο, Σούτσιτς, Λαουτάρο Μαρτίνες.

21:38 | 18.02.2026

Οι ενδεκάδες από το Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σαμπέ, Ορντόνιεθ, Μέχελε, Σέις, Στάνκοβιτς, Ονιεντικά, Ντιακόν, Φανάκεν, Τζόλης, Τρεσόλντι

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Χάντσκο, Πουμπίγ, Μολίνα, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Κόκε, Σιμεόνε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες.

21:38 | 18.02.2026

Οι ενδεκάδες από το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ζέλσον Μάρτινς, Ποντένσε, Ταρέμι, ΕΛ Κααμπί

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Ταπσόμπα, Άντριχ, Κουάνσα, Γριμάλδο, Λούκας Βάθκεθ, Γκαρσία, Παλάσιος, Ποκού, Μάζα, Σικ

21:38 | 18.02.2026
Καραμπάγκ - Νιούκαστλ 1-6 ΤΕΛΙΚΟ
21:37 | 18.02.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:34 | 18.02.2026
21:17 | 18.02.2026
89'

Τεράστια ειπλή χαμένη ευκαιρία για τη Νιούκαστλ, με τον πορτιέρε της Καραμπάγκ να βγάζει κοντινή κεφαλιά και το πλασέ από τη μικρή περιοχή, στην εξέλιξη της φάσης

21:12 | 18.02.2026
72'
ΓΚΟΛ για την Νιούκαστλ, 1-6 με τον Μέρφι
21:11 | 18.02.2026
68'
Αλλαγές από τις δυο ομάδες, με τον Γκόρντον μα πηγαίνει στον πάγκο
21:11 | 18.02.2026
68'
Αλλαγές από τις δυο ομάδες, με τον Γκόρντον μα πηγαίνει στον πάγκο
21:00 | 18.02.2026
66'

Η Καραμπάγκ προσπαθεί να πετύχει κι άλλο γκολ

20:59 | 18.02.2026
55'
Ισχύει το γκολ της Καραμπάγκ, μειώνει σε 5-1
20:50 | 18.02.2026
54'

Ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ της Καραμπάγκ

20:49 | 18.02.2026

Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση

20:44 | 18.02.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:44 | 18.02.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:35 | 18.02.2026
20:35 | 18.02.2026
20:34 | 18.02.2026
20:31 | 18.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:30 | 18.02.2026
45+1'
ΓΚΟΛ για την Νιούκαστλ, 0-5 με την εκτέλεση πέναλτι του Γκόρντον
20:19 | 18.02.2026
45'
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ της Νιούκαστλ, για ανατροπή του Γκόρντον
20:17 | 18.02.2026
34'
ΓΚΟΛ για την Νιούκαστλ, 0-4 με χατ-τρικ του Γκόρντον
20:16 | 18.02.2026
32'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ, 0-3 με την εκτέλεση πέναλτι του Γκόρντον
20:16 | 18.02.2026

Ο Γκόρντον θα το εκτελέσει

20:15 | 18.02.2026

Πέναλτι υπέρ της Νιούκαστλ - η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα και ο διαιτητής το έδωσε

20:15 | 18.02.2026

ο διαιτητής θα δει τη φάση

20:15 | 18.02.2026

Στο χέρι στήριξης του Ματέους Σίλβα της Καραμπάγκ βρήκε η μπάλα, μετά από συρτό σουτ

20:13 | 18.02.2026

Έλεγχος για πιθανό πέναλτι υπέρ της Νιούκαστλ

20:12 | 18.02.2026
27'
Ο Κοχάλσκι νίκησε ξανά τον Γκόρντον
20:12 | 18.02.2026
20:11 | 18.02.2026
20:03 | 18.02.2026
25'
Ο Κοχάλσκι βγήκε νικητής σε νέο τετ-α-τετ, αυτή τη φορά κόντρα στον Μπαρνς
20:01 | 18.02.2026

Με το... πόδι στο γκάζι η Νιούκαστλ

20:01 | 18.02.2026
16'

Σουτ του Μπαρνς από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

19:59 | 18.02.2026
14'
Ο Γκόρντον δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κοχάλσκι σε τετ-α-τετ
19:50 | 18.02.2026
8'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ, 0-2 με κεφαλιά του Τιάο, από σέντρα του Τρίπιερ
19:48 | 18.02.2026

Έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Champions League κει ξεπέρασε τα έξι του Άλαν Σίρερ, σε μια σεζόν στη διοργάνωση

19:45 | 18.02.2026
3'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ, 0-1 με τον Γκόρντον
19:45 | 18.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:36 | 18.02.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:32 | 18.02.2026
19:31 | 18.02.2026

Διαιτητής: Έσπεν Έσκος

Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ενγκάν, Άιζακ Ελίας Μπάσκεβιν

4ος: Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ

VAR: Ρομπ Ντίπερινκ, Ντένις Χίχλερ

19:31 | 18.02.2026

Οι ενδεκάδες του αγώνα

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μουσταφαζάντε, Σίλβα, Μεδίνα, Τζαφαργκουλίγεβ, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Αντράντε, Μοντιέλ, Ζουμπίρ, Ντουράν.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τρίπιερ, Γουίλοκ, Τονάλι, Μπαρνς, Βολτεμάντε, Γκόρντον, Ελάνγκα.

19:31 | 18.02.2026

Το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει με το Καραμπάγκ - Νιούκαστλ

19:29 | 18.02.2026

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

19:29 | 18.02.2026

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

19:29 | 18.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της Τετάρτης για τα playoffs του Champions League

19:29 | 18.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
