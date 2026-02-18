Champions League τελικά: Η Μπόντο την έκπληξη κόντρα στην Ίντερ, γκολ ισοφάρισης από τον Τζόλη για την Μπριζ

Το Champions League συνεχίζεται με τέσσερα ακόμα παιχνίδια για τη φάση των playoffs της διοργάνωσης και το ελληνικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι το Καραμπάγκ – Νιούκαστλ, ενώ θα ακολουθήσουν αυτό των Πειραιωτών αλλά και τα Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ.
Ακυρώνεται για οφσάιντ γκολ του Τζόλη
Ο Γιορέντε σέντραρε από δεξιά και ο Ονρτόνιεθ πέτυχε αυτογκόλ
Γυρισ΄το σουτ του Στάνκοβιτς μέσα από τα όρια της μεγάλης περιοχής, ο πορτιέρε της Ατλέτικο έπεσε και μπλοκαρε εύκολα
Υπάρχει έλεγχος VAR για πιθανό οφσάιντ στη φάση
Μετά από κόρνερ του Τζόλη και κεφαλιά του Τρεσόλντι, ο Όμπλακ απέκρουσε αλλά ο Ονιεντικά σκόραρε με προβολή εξ επαφής
Υπέροχη κάθετη του Τζόλη, αλλά το σουτ του Στάνκοβιτς κόντραρε σε αμυνόμενο
Δεύτερο ημίχρονο και στο Μπριζ - Ατλέτικο
Δεύτερο ημίχρονο στο Μπόντο - Ίντερ
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπόντο - Ίντερ 1-1
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπριζ - Ατλέτικο 0-2
Μετά από κόρνερ, ο Γκριεζμάν πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Λούκμαν έγραψε το 0-2 με προβολή εξ επαφής
Ο Ονιεντικά έπιασε νέο σουτ και ο Όμπλακ του είπε όχι εντυπωσιακά
Υπάρχει έλεγχος VAR για το γκολ της Ίντερ
Ο Μπαρέλα της Ίντερ έκανε όμορφη ενέργεια αλλά πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Χάικιν
Δοκάρι για την Ίντερ σε σουτ του Νταρμιάν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά
Ο Μπιέρκαν πέρασε όμορφα στον Χεγκ εκείνος πάτησε στον Φετ, που από το πέναλτι πλάσαρε για το 1-0
Ο Ονιεντικά πλάσαρε από τα όρια της περιοχής αλλά ο Όμπλακ μπλόκαρε
Πέναλτι υπέρ της Ατλέτικο
Onfield review για πιθανό πέναλτι υπέρ της Ατλέτικο
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ίντερ, με το σουτ του Λαουτάρο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά, να κοντράρει σε προβολή αμυνόμενου
Στον αγωνιστικό οι ομάδες στα Μπόντο - Ίντερ και Μπριζ - Ατλέτικο
Οι ενδεκάδες από το Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Μπιέρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπλόμπεργκ, Εβιέν, Σιέβολντ, Φετ, Μπιέρκαν, Μπεργκ, Χάουγκε, Χεγκ.
ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Νταρμιάν, Κάρλος Αουγούστο, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μχιταριάν, Μπαρέλα, Εσπόζιτο, Σούτσιτς, Λαουτάρο Μαρτίνες.
Οι ενδεκάδες από το Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ: Μινιολέ, Σαμπέ, Ορντόνιεθ, Μέχελε, Σέις, Στάνκοβιτς, Ονιεντικά, Ντιακόν, Φανάκεν, Τζόλης, Τρεσόλντι
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Όμπλακ, Χάντσκο, Πουμπίγ, Μολίνα, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Κόκε, Σιμεόνε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες.
Οι ενδεκάδες από το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ζέλσον Μάρτινς, Ποντένσε, Ταρέμι, ΕΛ Κααμπί
ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Ταπσόμπα, Άντριχ, Κουάνσα, Γριμάλδο, Λούκας Βάθκεθ, Γκαρσία, Παλάσιος, Ποκού, Μάζα, Σικ
Τεράστια ειπλή χαμένη ευκαιρία για τη Νιούκαστλ, με τον πορτιέρε της Καραμπάγκ να βγάζει κοντινή κεφαλιά και το πλασέ από τη μικρή περιοχή, στην εξέλιξη της φάσης
Η Καραμπάγκ προσπαθεί να πετύχει κι άλλο γκολ
Ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ της Καραμπάγκ
Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Γκόρντον θα το εκτελέσει
Πέναλτι υπέρ της Νιούκαστλ - η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα και ο διαιτητής το έδωσε
ο διαιτητής θα δει τη φάση
Στο χέρι στήριξης του Ματέους Σίλβα της Καραμπάγκ βρήκε η μπάλα, μετά από συρτό σουτ
Έλεγχος για πιθανό πέναλτι υπέρ της Νιούκαστλ
Με το... πόδι στο γκάζι η Νιούκαστλ
Σουτ του Μπαρνς από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Champions League κει ξεπέρασε τα έξι του Άλαν Σίρερ, σε μια σεζόν στη διοργάνωση
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Έσπεν Έσκος
Βοηθοί: Γιαν Έρικ Ενγκάν, Άιζακ Ελίας Μπάσκεβιν
4ος: Σίγκουρντ Κρίνγκσταντ
VAR: Ρομπ Ντίπερινκ, Ντένις Χίχλερ
Οι ενδεκάδες του αγώνα
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Μουσταφαζάντε, Σίλβα, Μεδίνα, Τζαφαργκουλίγεβ, Γιάνκοβιτς, Μπικάλιο, Αντράντε, Μοντιέλ, Ζουμπίρ, Ντουράν.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τρίπιερ, Γουίλοκ, Τονάλι, Μπαρνς, Βολτεμάντε, Γκόρντον, Ελάνγκα.
Το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει με το Καραμπάγκ - Νιούκαστλ
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)
Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
