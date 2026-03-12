Conference League: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η Ράγιο Βαγιεκάνο, ετοιμάζεται για «μάχη» με την ΑΕΚ – Όλα τα αποτελέσματα στους «16»

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε άνετα το διπλό με 3-1 στην έδρα της Σαμσουνσπόρ και βρίσκεται ένα… βήμα από τα προημιτελικά του Conference League, όπου και αναμένεται να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.
Παρότι ισοφαρίστηκε από τη Σάμσουνσπορ στο πρώτο ημίχρονο, η Ράγιο Βαγιεκάνο έδειξε την ανωτερότητά της κόντρα στη Σάμσουνσπορ και έγινε το “αφεντικό” για την πρόκριση στη φάση των “8” του Conference League, όπως και η ΑΕΚ με το δικό της 4-0 στην έδρα της Τσέλιε.
“Άλμα” πρόκρισης έκανε και η Σαχτάρ Ντόνετσκ με το 3-1 επί της Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, ενώ πιο κοντά στην έκπληξη βρίσκεται πλέον η ΑΕΚ Λάρνακας, μετά την ισοπαλία με 0-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, ενόψει και της ρεβάνς στην Κύπρο.
Τα αποτελέσματα στο Conference League
Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 2-1
(29΄,87΄ Πάροτ – 50΄ Βόιτα)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-3
(70΄ Ισάκ – 36΄ Μάρλον, 48΄ Νέβερτον, 85΄ Ιζάκε)
Ριέκα (Κροατία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2
(76΄ Μαϊστόροβιτς – 2΄ Πανιτσέλι, 72΄ Γκοντό)
Σάμσουνσπορ (Τουρκία) – Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία) 1-3
(21΄ Μουαντιλματζί – 15΄,78΄ Αλεμάο, 40΄ Αλβ. Γκαρθία)
Τσέλιε (Σλοβενία) – ΑΕΚ 0-4
(3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς, 49΄ Μουκουντί)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0
Φιορεντίνα (Ιταλία) – Ράκοφ (Πολωνία) 2-1
(62΄ Ντουρ, 90+3΄ Γκούντμουντσον – 60΄ Μπρούνες)
Σίγμα Όλομουτς (Τσεχία) – Μάιντς (Γερμανία) 0-0