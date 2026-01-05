Conference League: Το γκολ φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ ψηφίστηκε κορυφαίο της League Phase

Σπουδαίο “παράσημο” για τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ. Το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε στην έδρα της Σαμσουνσπόρ, ψηφίστηκε ως το κορυφαίο ολόκληρης της League Phase του Conference League!

Ο Ραζβάν Μάριν είχε ισοφαρίσει για την ΑΕΚ μέσα στη Σαμψούντα (1-1) με τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το συγκεκριμένο γκολ ήταν μεταξύ των δέκα για να ψηφιστεί ως το καλύτερο της League Phase του Conference League και τελικά βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων.

“Το εκπληκτικό φάουλ του Ράζβαν Μάριν εναντίον της Σαμσουνσπόρ κερδίζει τον τίτλο του ωραίοτερου γκολ της League Phase!” σημειώνει η σελίδα του Conference League.

Răzvan Marin’s stunning free-klck against Samsunspor wins Goal of the League Phase honours! #UECLGOTLP | @FlixBus_DE pic.twitter.com/mbqdPHQgtg — UEFA Conference League (@Conf_League) January 5, 2026

Στην ψηφοφορία για τα καλύτερα γκολ της League Phase, τη δεύτερη θέση κατέλαβε το τέρμα του Φλοριάν Λεζέν στο ματς Ράγιο Βαγιεκάνο-Ντρίτα, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το γκολ του Κρισιάντους Ούτσε της Κρίσταλ Πάλας απέναντι στην Κουόπιο.