Copa Africa: Συνεχίζουν οι ποδοσφαιριστές Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού – Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Τα ζευγάρια στη φάση των "16" και ο δρόμος προς τον τελικό
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει για το Μαρόκο (AP Photo
Ο Ελ Κααμπί πανηγυρίζει για το Μαρόκο (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί, η Ακτή Ελεφαντοστού του Λαφόν και η Νιγηρία του Ντέσερς πέρασαν στη νοκ άουτ φάση του Copa Africa, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να στερούνται τις υπηρεσίες τους και τις επόμενες ημέρες.

Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στον Ε’ και ΣΤ’ όμιλο του Copa Africa, οριστικοποίησε την είσοδο (και) του Σουδάν στη φάση των «16», ενώ «κλείδωσε» και τα 8 ζευγάρια της πρώτης σειράς των νοκ-άουτ, αλλά και τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.

Το πιο «δυνατό» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Καμερούν, ενώ το Μαρόκο που διοργανώνει την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα αντιμετωπίσει την Τανζανία.

Αναλυτικά τα 8 ζευγάρια στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026
1.Σενεγάλη – Σουδάν 18:00
2.Μάλι – Τυνησία 21:00

04/01/2026
3.Μαρόκο – Τανζανία 18:00
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 21:00

05/01/2026
5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026
7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντoστού – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026
Α.Νικητής 2 – Νικητής 1 18:00
Β.Νικητής 4 – Νικητής 3 21:00

10/01/2026
Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00
Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026
α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

