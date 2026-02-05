ΔΕΑΒ: Ταυτοποιήθηκαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που έριξαν την ομπρέλα στον αγωνιστικό χώρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η ΔΕΑΒ ενημέρωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που έριξαν την ομπρέλα στον αγωνιστικό χώρο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, οι οπαδοί της ΑΕΚ θα κληθούν άμεσα σε ακρόαση, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της συλλογής όλων των ατομικών στοιχείων τους.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και έτσι η Ένωση θα αγωνιστεί χωρίς κόσμο κόντρα στον Λεβαδειακό στις 22 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

“Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα – φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ., μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου, αναφορικά με τη ρίψη συγκεκριμένου αντικειμένου (ομπρέλας), αυτά θα κληθούν από μέρους της ΔΕΑΒ άμεσα σε ακρόαση, μετά την πλήρη συλλογή όλων των ατομικών τους στοιχείων”.