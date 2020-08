Το πρώτο πιάτο της τελευταίας αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος σερβιρίστηκε το Σάββατο (1/8), με την Ίντερ να κατακτάει τη δεύτερη θέση, μετά την εκτός έδρας νίκη της επί της Αταλάντα. Σπουδαίο “διπλό” για τη Ρόμα στην έδρα της πρωταθλήτριας Γιουβέντους, σαρωτική η Μίλαν, έγραψε ιστορία ο Ιμόμπιλε.

Η Ίντερ πήρε το ντέρμπι της δεύτερης θέσης, επικρατώντας της Αταλάντα με 2-0 στο Μπέργκαμο. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από πολύ νωρίς, με τον Ντ’ Αμπρόσιο να σκοράρει από τα… αποδυτήρια και τον Γιανγκ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 20′.

Σπουδαία νίκη γοήτρου πανηγύρισε η Ρόμα στο Τορίνο κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Γιουβέντους. Οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν με 3-1, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από νωρίς (Ιγκουαΐν στο 5′). Τα τέρματα για τους νικητές πέτυχαν οι Κάλινιτς (23′) και Περότι (44′, 52′).

Από την πλευρά της, η Μίλαν έδωσε συνέχεια στις εντυπωσιακές εμφανίσεις, συντρίβοντας εντός έδρας την Κάλιαρι με 3-0. Βρήκε και πάλι δίχτυα και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο ο Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος έχασε και πέναλτι. Με αυτογκόλ του Κλάβαν και τέρμα του Καστιγέγο, διαμορφώθηκε το τελικό σκορ.

Τέλος, η Νάπολι επικράτησε με 3-1 της Λάτσιο, ωστόσο η είδηση δεν ήταν η νίκη των Ναπολιτάνων, αλλά το 36 γκολ που πέτυχε ο φοβερός Ιταλός επιθετικός των ηττημένων, Τσίρο Ιμόμπιλε.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν, ο νικητής του «χρυσού παπουτσιού», σκόραρε το γκολ νούμερο 36 στο φετινό πρωτάθλημα και ισοφάρισε το ρεκόρ του Γκονζάλο Ιγκουαΐν που κατέχει από τη σεζόν 2015-16.

#Lazio’s Ciro #Immobile won the European #GoldenBoot with 72 points after scoring 36 goals. #Lazio’s forward also equalled Gonzalo #Higuain’s record for most goals in a single #SerieA season. #Capocannoniere #365Scores pic.twitter.com/nDJQZcZ6Te