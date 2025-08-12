Δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου στη Βουδαπέστη με δύο άλματα στα 8,05 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχασε οριακά μία ακόμη πρωτιά στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης, αφού με δύο άλματα στα 8,05 μέτρα, έμεινε στη δεύτερη θέση του άλματος εις μήκος.

Χωρίς να… φορτσάρει στο αγώνα, ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με δύο άλματα κάτω από τα 8 μέτρα, αλλά στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του και πήδηξε δύο φορές στα 8,05 μέτρα, “αγγίζοντας” την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του διεθνούς μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Νικητής αναδείχθηκε όμως τελικά, ο Σάιμον Μπατζ από τη Γερμανία, ο οποίος και έκανε το καλύτερο άλμα του αγώνα, στα 8,07 μέτρα, για να πανηγυρίσει την πρωτιά στη Βουδαπέστη και να αφήσει πίσω του στη δεύτερη θέση, τον δις “χρυσό” Έλληνα Ολυμπιονίκη.