Εικόνες ντροπής ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από αγώνα παιδικού πρωταθλήματος στις ΗΠΑ, με έναν προπονητή κι έναν διαιτητή να παίζουν ξύλο μπροστά στα μάτια των νεαρών αθλητών.

Κι όμως το σκηνικό δεν έγινε στην Ελλάδα, αλλά στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ντροπιαστικό βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνει έναν προπονητή και έναν διαιτητή να πιάνονται από τον λαιμό μπροστά στα μάτια παιδιών.

Ο προπονητής έπιασε αρχικά από τον λαιμό τον διαιτητή, με τον δεύτερο να απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Το περιστατικό, όμως, δεν έληξε εκεί. Ο δεύτερος διαιτητής, βλέποντας τον συνάδελφο του να έχει πρόβλημα, πήρε φόρα κι έριξε μπουνιά στον προπονητή.

Όλα αυτά σε αγώνα παιδικού πρωταθλήματος, με τα παιδιά να κοιτάζουν με απορημένο ύφος τους τρεις άνδρες να πλακώνονται.

Δείτε το βίντεο:

Lawd Jesus this is what we doing now days? Bruhhhhh did y’all find ol boys glasses tho pic.twitter.com/Tv8eMNnrDe