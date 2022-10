Συμβαίνουν και στα… καλύτερα πρωταθλήματα! Η διακοπή ρεύματος στο «Έλαντ Ρόουντ» προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του Λιντς – Άρσεναλ για την Premier League.

Το Λιντς – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική στη Premier league διεκόπη μόλις τρία λεπτά μετά την προγραμματισμένη του “σέντρα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διακοπή ρεύματος στο γήπεδο είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν τόσο η ενδοεπικοινωνία των διαιτητών όσο και η λειτουργία του Goal Line Technology!

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Κρις Κάβανα, έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια. Το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι, με την αποκατάσταση του προβλήματος.

Arsenal and Leeds players leave the pitch due to refs comms not working#LEEARS



pic.twitter.com/ExppyXagFJ