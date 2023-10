Ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει μια μεγάλη εντός έδρας νίκη. Η Μονπελιέ, όμως είδε τον αγώνα της με την Κλερμόν για την 8η αγωνιστική στη Ligue 1 να διακόπτεται οριστικά στις καθυστερήσεις, μετά από πτώση κροτίδας δίπλα στον τερματοφύλακα των φιλοξενολύμενων.

Αν και η Μονπελιέ έφτασε μία… ανάσα από το να πανηγυρίσει τη νίκη επί της Κλερμόν (ληταν μπροστά στο σκορ με 4-2), το ματς στο «Σταντ ντε λα Μοσόν» τελικά δεν τελείωσε ποτέ!

Στο 90΄+1 μία κροτίδα έσκασε δίπλα στον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Ντιαό, με αποτέλεσμα τρία λεπτά μετά οι παίκτες της Κλερμόν ν΄ αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, τους ακολούθησαν και οι γηπεδούχοι, με το διαιτητή να διακόπτει οριστικά την αναμέτρηση, η τύχη της οποίας πλέον, θ΄ αποφασιστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της γαλλικής Λίγκας.

Ο Ντιαό αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, όπως μετέδωσε η έγκυρη εφημερίδα Equipe, ενώ ο αμυντικός των γηπεδούχων, Νέτο Μπόργκες, έκανε χειρονομία προς την εξέδρα και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα.

Montpellier fans hit Clermont goalkeeper Mory Diaw with a projectile. Neto Borges sent off for giving the finger to them.



Match suspended with Montpellier leading 4-2 with seconds left. pic.twitter.com/nFCBri7t6m