Ο κορονοϊός έχει διακόψει και το NBA στις ΗΠΑ, αλλά οι προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η σεζόν συνεχίζονται, με τους διοργανωτές να έχουν στο πλευρό τους και τους ίδιους τους παίκτες, οι οποίοι και φαίνεται ότι ανυπομονούν για τους αγώνες.

Παρότι η κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μοιάζει πιο δύσκολη από κάθε άλλη χώρα, παίκτες και ομάδες εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους θετικοί στην επανέναρξη των αγώνων έστω και σε άδεια γήπεδα.

Κορονοϊός: “Πιέζουν” για οριστικό τέλος στο NBA

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μάλιστα έσπευσε να διαψεύσει δημοσιεύματα που ήθελαν παράγοντας των ομάδων και ατζέντηδες παικτών να “πιέζουν” για το οριστικό τέλος του NBA, επισημαίνοντας σε δική του ανάρτηση ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σύμφωνα με όσα γνωρίζει ο ίδιος.

«Είδα ορισμένα ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι παράγοντες και ατζέντηδες θέλουν να ακυρωθεί η σεζόν. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω κανέναν που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο.

Μόλις είμαστε όλοι ασφαλείς θέλουμε να τελειώσουμε τη σεζόν. Είμαι έτοιμος και η ομάδα μου είναι έτοιμη. Κανένας δεν πρέπει να ακυρώσει το οτιδήποτε».

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑