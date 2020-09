Μετά και την τρίτη ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μαϊάμι Χιτ στα play off του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι δεν πονούσε από τον τραυματισμό του στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η εικόνα του όμως μέσα στο ματς, όπου έκανε διαρκώς σχετικούς μορφασμούς, αλλά και το ρεπορτάζ αμέσως μετά, διαψεύδουν τον ισχυρισμό του Έλληνα γκαρντ-φόργουορντ. Ο ίδιος θέλησε προφανώς να αποφύγει τις δικαιολογίες στις δηλώσεις του μετά την ήττα, αλλά η πραγματικότητα είναι μάλλον διαφορετική.

Ο τραυματισμός του Αντετοκούνμπο που “τρόμαξε” τους Μπακς (video)

“Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, λέει ότι ο αστράγαλός του δεν τον ενοχλούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας αισθητά”, έγραψε χαρακτηριστικά γνωστός ρεπόρτερ του NBA.

