Ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Κάιλ Γουόκερ, έκανε πάρτι με δύο call girls και ένα φίλο του στο σπίτι του, ενώ λίγο νωρίτερα είχε κάνει έκκληση στους πάντες να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Μεγάλα και σοβαρά μπλεξίματα περιμένουν τον Κάιλ Γουόκερ, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ της “Sun” που τον θέλει να διοργάνωσε πάρτι σπίτι του, με τη συμμετοχή δύο call girls και ενός φίλου του, εν μέσω καραντίνας.

Το… αστείο της υπόθεσης είναι ότι μία ημέρα νωρίτερα ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο Twitter όπου επεσήμανε της σημασία της καραντίνας και καλούσε τον κόσμο να μείνει σπίτι.

On a serious note though, please everyone stay home, look after one another through this difficult time and check in on loved ones but don’t visit them 💙 #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9QnWkcnGrH