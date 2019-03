Δικαιώθηκε ο Γουέστμπουκ! Ισόβια τιμωρία στον οπαδό – video

Δικαιώθηκε τελικά ο Ράσελ Γουέστμπρουκ για το επεισόδιό του με τον οπαδό των Γιούτα Τζαζ, καθώς το NBA επιβεβαίωσε όσα είπε μετά το ματς ο Αμερικανός γκαρντ και τιμώρησε παραδειγματικά τον παραβάτη.

Ο αρχηγός των Οκλαχόμα Θάντερ «πιάστηκε» από την κάμερα να βρίζει έναν οπαδό στον αγώνα της Γιούτα, με τον ίδιο να υποστηρίζει στη συνέχεια ότι του φώναξε να «πέσει στα γόνατα όπως συνήθιζε».

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) March 12, 2019