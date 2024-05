Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλοι μετράνε σερί και βολές, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είδε τον Παναθηναϊκό να γίνεται… εφτάστερος, με την ομάδα του να κατακτά τη Euroleague, για πρώτη φορά από τότε που ο ίδιος πήρε τα… ηνία της ΚΑΕ, διαδεχόμενος τον πατέρα του Παύλο και τον θείο του Θανάση.

Εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στη Nova για την επιτυχία του Παναθηναϊκού, αλλά άφησε και… αιχμές για τους αντιπάλους του “τριφυλλιού”.

“Άλλοι μετράνε σερί νίκες, άλλοι μετράνε βολές, άλλοι μετράνε συμμετοχές, εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός”.

Για το αν αφιερώνει κάπου το τρόπαιο: “Το Κύπελλο δεν αφιερώνεται είναι της ομάδας”.

Για το αν είχε άγχος: “Ήταν μεγάλο το άγχος. Η Ρεάλ είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη. Καταφέραμε δείξαμε ψυχή, βγάλαμε δύναμη και μπορέσαμε και τους κερδίσαμε”.

Για το αν φοβήθηκε όταν η Ρεάλ σκόραρε 36 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο: “Όταν παίζεις απέναντι στη Ρεάλ ποτέ δεν ξέρεις, είδατε πώς έχασε ο Ολυμπιακός πέρυσι”.

