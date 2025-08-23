Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Ντίνο Μήτογλου: «Η ανανέωση του θα είναι πενταετίας»

Ο Ντίνος Μήτογλου αναμένεται να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε μέσω Instagram στην υπόθεση του Ντίνου Μήτογλου, εξηγώντας ότι ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ θα υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού δεν έκρυψε την αδυναμία που έχει στον 29χρονο ψηλό.

«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα θα με πλάκωνε ο Παύλος» είπε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.