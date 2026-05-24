Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η πρώτη αντίδραση μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό

Δύο ώρες μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε την πρώτη του αντίδραση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε ένα story στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram με μόλις εννέα λέξεις, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν στα ισπανικά και οι πέντε στα τούρκικα.

“Λοιπόν, όλα καλά; Είναι όλα εντάξει;”, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο story του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ίσως ήθελε να δείξει τη… στήριξη του σε Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις ήττες τους από τον Ολυμπιακό στο Final Four