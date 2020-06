Οι Νετς μετρούν νέες απώλειες, λίγο πριν την επανέναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ, αυτή τη φορά λόγω κορονοϊού.

Οι ΝτιΆντρε Τζόρνταν και Σπένσερ Ντινγουίντι των Νετς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Μάλιστα, ο σέντερ της ομάδας ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί στο restart του NBA στο Ορλάντο.

«Το έμαθα χθες βράδυ και το επιβεβαίωσα πως είμαι θετικός. Μετά από αυτό δεν θα είμαι στο Ορλάντο για τη συνέχιση της σεζόν», έγραψε ο Τζόρνταν στο Twitter.

Θυμίζουμε ότι οι Νετς έχουν χάσει λόγω τραυματισμού τους δύο μεγάλους “αστέρες” τους, Κάιρι Ίρβινγκ και Κέβιν Ντουράντ, με το δεύτερο να έχει δηλώσει πως ακόμα κι αν ήταν καλά, δεν θα πήγαινε να αγωνιστεί στο Ορλάντο.

Να αναφέρουμε ότι ο Ντινγουίντι δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τι θα κάνει εν όψει του restart του ΝΒΑ που θα γίνει στις 30 Ιουλίου.

