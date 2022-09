Η FIFA ανακοίνωσε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές των 32 ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του Μουντιάλ 2022 (20/11-18/12), θα μπορούν να μαθαίνουν τα δεδομένα της απόδοσής τους, μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή.

Η εφαρμογή αυτή για τους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ 2022 αναπτύχθηκε από την FIFA και επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές πρόσβαση σε αναλύσεις και πληροφορίες. Δημιουργήθηκε μετά από παρότρυνσης των παικτών, μέσω της FIFPRO (διεθνής ομοσπονδία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών).

Ενώ τέτοια δεδομένα και μετρήσεις είναι ευρέως διαθέσιμα σε παίκτες σε κορυφαίους συλλόγους και εθνικές ομάδες, οι οποίες απασχολούν ομάδες αναλυτών, η νέα εφαρμογή θα διασφαλίσει ότι ομάδες με λιγότερους οικονομικούς πόρους μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση.

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί στοιχεία,δεδομένα και μετρήσεις απόδοσης, από τους αναλυτές απόδοσης της FIFA.

Οι παίκτες θα έχουν επίσης πρόσβαση σε φωτογραφίες από τους αγώνες και θα μπορούν να τις δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με στατιστικά και δεδομένα.

