Η Αναντολού Εφές κατέκτησε το τρόπαιο στο Final Four της Euroleague κι έγινε η τέταρτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που έκανε το back to back.

Η Αναντολού Εφές νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 58-57 στον τελικό του Final Four της Euroleague και σήκωσε την κούπα και στο Βελιγράδι.

Ο αρχηγός της Αναντολού Εφές, Ντόγκους Μπαλμπάι, έδειξε, μάλιστα, τον σεβασμό του για τον Μπράιαντ Ντάνστον, αφήνοντας τον Αμερικανός σέντερ να σηκώσει το τρόπαιο της Euroleague.

Στο μεταξύ ο Εργκίν Αταμάν ήταν τόσο ενθουσιασμένος μετά το τέλος του τελικού που επέλεξε να μιλήσει στο κανάλι της Euroleague στα τουρκικά, προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου στο γήπεδο.

«Αυτή είναι η ιστορία» είπε στην αρχή ο προπονητής της Εφές Αναντολού, επιλέγοντας στη συνέχεια να μιλήσει στη μητρική του γλώσσα. Ο κόσμος τον αποδοκίμασε έντονα, ωστόσο εκείνος δεν σταμάτησε, παρά το γεγονός ότι ελάχιστοι καταλάβαιναν τι έλεγε.