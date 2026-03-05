Αθλητικά

Εφές Αναντολού: Ο Λάρκιν γλίτωσε το χειρουργείο, όμως θα απουσιάσει τουλάχιστον για έναν μήνα

Απέφυγε τη δεύτερη επέμβαση στον προσαγωγό του ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Λάρκιν
Ο Λάρκιν με τη φανέλα της Εφές/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Σέιν Λάρκιν της Εφές Αναντολού συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό του, όμως δεν θα χρειαστεί να κάνει και δεύτερο χειρουργείο.

Το Δεκέμβριο ο Λάρκιν είχε περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει το πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού του προσαγωγού, όμως η Εφές έκανε γνωστό ότι μετά από εξετάσεις που έγιναν μπορεί να αποφεύγει κι άλλη επέμβαση, αλλά θα χρειαστεί να μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα.

Η κατάστασή του θα αξιολογείται διαρκώς, όμως δύσκολα θα πατήσει ξανά παρκέ σε αγώνα της φετινής Euroleague, μιας και η τουρκική ομάδα κάνει μία τραγική σεζόν και δεν πρόκειται να βρεθεί στα πλέι οφ.

