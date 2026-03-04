Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η ομάδα μπάσκετ του Άρη που είχε εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι: «Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές»

Μετά από 4 ημέρες αγωνίας, η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη Betsson κατάφερε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Έφτασαν οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στο Nick Galis Hall.

Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη Betsson. Η κιτρινόμαυρη αποστολή έφτασε το πρωί της Τετάρτης (4/3/2026) στη Θεσσαλονίκη με χειροκροτήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακουφισμένοι οι γονείς υποδέχθηκαν με συγκίνηση τα παιδιά τους, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η αποστολή ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (3/3) από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μέσω Κωνσταντινούπολης έφτασε οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με συγκινητικές στιγμές να εξελίσσονται έξω από το Nick Galis Hall.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Θεοδώρα Μπαλάκα και η Βασιλική Τσιάτσου, μητέρες δύο αθλητών του Άρη, υποδέχθηκαν ανακουφισμένες τα παιδιά τους.

Την αποστολή υποδέχθηκαν ακόμα ο Χάρης Παπαγεωργίου πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης και ο αντιπρόεδρος του ΑΣ Άρης Κυριάκος Χαμουζάς.

Κεσαπίδης: Τα παιδιά είναι καλά, γυρίσαμε ασφαλείς

Ο προπονητής της Κ18 του Άρη, Ανδρέας Κεσαπίδης, περιέγραψε όσα έζησε η αποστολή στο Άμπου Ντάμπι.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Άρη βρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι για τις ανάγκες του Next Gen Euroleague και εγκλωβίστηκε στην περιοχή, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις με τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ο αγώνας του Άρη Betsson με τη Moνακό διακόπηκε στη δεύτερη περίοδο, λόγω των επιθέσεων που έγιναν και στο Άμπου Ντάμπι. Μετά από παραμονή λίγων ωρών στο γήπεδο, ο αγώνας ξανάρχισε, όμως διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο.

Οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής γύρισαν στο ξενοδοχείο και μετά από 4 ημέρες κατάφεραν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη.