Έφυγε από τη ζωή ο 7χρονος Γιωργάκης, ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έδινε μάχη με τον καρκίνο

Μια ακόμα απώλεια για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μια ακόμα ημέρα θλίψης. Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (23.04.2026) ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής ο 7χρονος Γιωργάκης, ο μικρός φίλαθλος του “δικεφάλου του Βορρά”, που έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Στο πλευρό του είχαν σταθεί από την πρώτη στιγμή όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Αριδαίας, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του 7χρονου Γιωργάκη, αλλά και της οικογένειάς του.

“Με μεγάλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρετάμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο”, αναφέρει το συγκινητικό μήνυμα του συνδέσμου οπαδών του ΠΑΟΚ, στην Έδεσσα.