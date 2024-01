Η πρώην φιναλίστ του Australian Open, Πέτρα Κβίτοβα, ανακοίνωσε την Δευτέρα (01/01.2024) ότι με το σύζυγό της και επί σειρά ετών προπονητή της, Γίρι Βάνεκ, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, οπότε θα μείνει εκτός από το πρώτο μεγάλο Grand Slam της χρονιάς που ξεκινά σε δύο εβδομάδες στη Μελβούρνη.

Η 33χρονη Πέτρα Κβίτοβα -δις πρωταθλήτρια του Wimbledon- δε συμμετέχει στα εν εξελίξει τουρνουά προετοιμασίας που διεξάγονται στη μακρινή ήπειρο, ωστόσο, τ΄ όνομά της βρίσκεται στη λίστα συμμετοχών του Australian Open.

«Την πρώτη μέρα του 2024 ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να μοιραστώ μαζί σας τα συναρπαστικά νέα. Ο Γίρι κι εγώ θα καλωσορίσουμε ένα μωρό στην οικογένειά μας το ερχόμενο καλοκαίρι», αναφέρει η Κβίτοβα στο Twitter, με φωτογραφίες του ζευγαριού να κρατά ένα υπερηχογράφημα κι ένα μωράκι.

Στο Instagram γνωστοποίησε ότι θα χάσει το ετήσιο ταξίδι της στην Αυστραλία. «Ανυπομονώ να περάσω λίγο χρόνο στο σπίτι προετοιμαζόμενη γι΄ αυτό το συναρπαστικό επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μας», πρόσθεσε η Τσέχα τενίστρια.

Η Κβίτοβα ηττήθηκε στον τελικό του Australian Open 2019 από τη Ναόμι Οσάκα, η οποία επέστρεψε στο τουρ νωρίτερα τη Δευτέρα μετά από 15 μήνες απουσίας κατά τη διάρκεια των οποίων απέκτησε το πρώτο της παιδί.

