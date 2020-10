Είδηση σοκ: Ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε από συμπαίκτες του για ένα λάθος στον αγώνα

Ένας 22χρονος ποδοσφαιριστής στην Ουγκάντα φέρεται να δολοφονήθηκε από συμπαίκτες του, εξαιτίας ενός λάθους που έκανε σε αγώνα της ομάδας του, με αποτέλεσμα να δεχθεί γκολ από τους αντιπάλους.

Πρόκειται για τον Τσέρτσιλ Οβάσι, ο οποίος αναφέρεται ότι αγωνίστηκε υπό την επήρεια αλκοόλ και στη συνέχεια είχε έντονη διαμάχη με συμπαίκτες του για το λάθος στο ματς.

Ένας από τους συμπαίκτες του, του “επιτέθηκε” την ώρα του αγώνα, αλλά ο καυγάς συνεχίστηκε και μετά τον αγώνα, με τον 22χρονο να βρίσκεται νεκρός λίγο αργότερα και την αστυνομία να ξεκινάει έρευνα για την υπόθεση.

good thing mlb players aren’t as fucked up as ugandan soccer playershttps://t.co/IW9LBrsGCn