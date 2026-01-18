Εικόνες ντροπής στη Volley League γυναικών: Έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι πάνω σε παίκτρια

Σε ακατάλληλα γήπεδα γίνονται πολλοί αγώνες σε όλη την Ελλάδα, με το Άρης – ΑΟ Θήρας για τη Volley League γυναικών στο κλειστό της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, να είναι μόνο ένας από αυτούς.

Η εικόνα όμως με σοβάδες να πέφτουν από το ταβάνι πάνω στην Αμπότ Σιμόν του ΑΟ Θήρας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Άρη στη 14η αγωνιστική της Volley League γυναικών, είναι πραγματικά ντροπιαστική.

Η αθλήτρια των φιλοξενούμενων στο ματς, έστειλε την μπάλα στο ταβάνι μετά από υποδοχή και η απλή επαφή της μπάλας με την οροφή του γηπέδου, ήταν αρκετή για να πέσουν κομμάτια της στο παρκέ. Ευτυχώς καμία από τις αθλήτριες δεν τραυματίστηκε.

Σοκαρισμένες παρακολουθούσαν οι υπόλοιπες παίκτριες το συμβάν.