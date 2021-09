Δυο απρόσμενες διακοπές είχαμε σε ματς για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για την ευρωπαϊκή ζώνη.

Η αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Γαλλία (1-1) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 είχε μια ξαφνική διακοπή στο 75 λεπτό. Ένας οπαδός κέρδισε το χειροκρότημα της εξέδρας μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο του «Ολιμπίνσκι» και… αναγκάζοντας τους σεκιούριτι να τρέξουν, για να τον πιάσουν και να τον απομακρύνουν.

Παρόμοιο περιστατικό είχαμε στο90’ του Ολλανδία – Μαυροβούνιο (4-0), όταν ένας πιτσιρικάς έκανε… ντου στον αγωνιστικό χώρο, για να βγάλει μια selfie με το «αστέρι» των «οράνιε» και της Μπαρτσελόνα, Μέμφις Ντεπάι.

‘Yo babe you seen that pic yeah,thats Memphis Depay una, I got connections’ https://t.co/mOZJKdPYQ7