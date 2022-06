Κάτοικος Βαυαρίας, θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Σαντιό Μανέ, αφού Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για την πώληση του Σενεγαλέζου επιθετικού.

Η Μπάγερν Μονάχου, ύστερα από επαφές αρκετών εβδομάδων, κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Σαντιό Μανέ, με το κόστος της μεταγραφής του να αγγίζει τα 32 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον απομένουν οι ανακοινώσεις και να περάσει ιατρικά ο Μανέ, ο οποίος εδώ και καιρό είχε γνωστοποιήσει στους ανθρώπους της Λίβερπουλ να αλλάξει πολιτείες, έχοντας έρθει σε συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Μανέ αφήνει την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, σκοράροντας 120 γκολ σε 269 συμμετοχές, ενώ αποτελούσε από τους κύριους συντελεστές στις επιτυχίες της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια.

Bayern will pay an initial £27.5m with a further £5m based on appearance 💰



The Bundesliga club will pay another £2.5m based on individual and team achievements 💰 pic.twitter.com/xf11qL8FBE