Εκνευρισμένος ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ τα έβαλε με τους οπαδούς που φώναξαν «Μέσι, Μέσι»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν φανερά εκνευρισμένος στον τελικό του «Riyadh Season Cup» στη Σαουδική Αραβία, όπου η Αλ Νασρ ηττήθηκε με 2-0 από τη μεγάλη της αντίπαλος, Αλ Χιλάλ.

Παρότι ο αγώνας είχε φιλικό χαρακτήρα για την Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδειξε να έχει από την αρχή πολλά νεύρα και σε αρκετές περιπτώσεις άνοιξε… διάλογο με την κερκίδα, όπου οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ τον αποδοκίμαζαν έντονα, ενώ τον πίκαραν κιόλας φωνάζοντας το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Στο τέλος του αγώνα μάλιστα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πήρε ένα κασκόλ που του πέταξαν οι οπαδοί και σκούπισε τα γεννητικά του όργανα, πριν το ρίξει ξανά μακριά.

Messi got Booed at PSG by his own fans & he took it like a champ.



Ronaldo gets Booed by the rival fans and he does the most disgusting thing possible.



You really can’t buy Class.



pic.twitter.com/NmyDeaeixT