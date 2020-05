Ο Γκάρι Πέιτον αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA, αλλά ο Μάικλ Τζόρνταν μίλησε κάπως υποτιμητικά για αυτόν στο ντοκιμαντέρ “The Last Dance” με αποτέλεσμα την απάντηση του θρύλου των Σιάτλ Σουπερσόνικς.

Ο ίδιος εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ να λέει ότι αν είχε αναλάβει εξ αρχής να μαρκάρει τον Τζόρνταν στους τελικούς, η ομάδα του θα μπορούσε να έχει αλλάξει το αποτέλεσμα, γεγονός που προκάλεσε το γέλιο του MJ.

“Το γάντι (το προσωνύμιο του Πέιτον στο NBA), όχι δεν είχα πρόβλημα με το γάντι”, είπε στο ντοκιμαντέρ ο Τζόρνταν για τον άλλοτε αντίπαλό του, με την αντίδρασή του όμως να γίνεται viral.

This clip of Michael Jordan laughing at Gary Payton is probably the most disrespectful part of #LastDance pic.twitter.com/CDbxf5fGDg