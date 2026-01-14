Συμβαίνει τώρα:
Έκρηξη Όσκαρ Γκαρθία κατά Άλβαρο Αρμπελόα: «Δεν μπορεί ούτε να «γλείψει» τα παπούτσια του Τσάμπι Αλόνσο»

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού δεν είδε με καλό μάτι την αλλαγή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης
Όσκαρ Γκαρθία
Ο Όσκαρ Γκαρθία/ Photo by: Guido Kirchner/picture-alliance/dpa/AP Images

Ο Όσκαρ Γκαρθία, με θητεία στον πάγκο του Ολυμπιακού, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Tot Costa» κλήθηκε να σχολιάσει την αλλαγή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης μιλώντας με πολύ σκληρά λόγια για τον Αρμπελόα, που αντικατέστησε τον Αλόνσο.

«Από άποψη τακτικής, από τα λίγα που έχω δει στην Καστίγια, δεν πλησιάζει καν τον Τσάμπι Αλόνσο, δεν μπορεί να του γλείψει ούτε τα παπούτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Όσκαρ Γκαρθία.

«Θέλει να γίνει σαν τον Μουρίνιο και ο μόνος λόγος που είναι τώρα προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι επειδή μιλάει μόνο για τον Μουρίνιο», σχολίασε επίσης ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού.

Στο τέλος της συνέντευξης ο Ισπανός προπονητής τόνισε ότι η πορεία του νέου προπονητή της «Βασίλισσας» θα κριθεί από τις σχέσεις που θα χτίσει με τους παίκτες της ομάδας και ιδιαίτερα με αυτούς που ήταν παραπονεμένοι από τον Τσάμπι Αλόνσο.

«Θα επανενωθεί σίγουρα με τους παίκτες που δεν τα πήγαιναν καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο. Όσο για τον πρόεδρο, παρόλο που λέει ότι είναι με το μέρος του, θα δούμε ποιος κινεί τα νήματα. Για τον πρόεδρο, ποιος είναι πιο σημαντικός: Ο Βινίσιους ή ο Αρμπελόα;

Ξέρει πώς οι οπαδοί θέλουν να τον βλέπουν να παίζει (τον Βινίσιους), αλλά θα πρέπει να είναι πολύ καλός για να ανατρέψει τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

