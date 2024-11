Έξαλλοι στην Μπαρτσελόνα για το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαντόφσκι κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στη σεζόν, με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ να τη “λυγίζει” με 1-0, σε ένα ματς που είχε και ακυρωμένο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στα πρώτα λεπτά.

Με το σκορ στο 0-0, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σκόραρε για την Μπαρτσελόνα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε τελικά μέσω VAR, αφού ο Πολωνός στράικερ φάνηκε να είναι οριακά σε θέση οφσάιντ.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τη φάση όμως, επέτρεψαν στην Μπαρτσελόνα να διαμαρτύρεται για την απόφαση. «Ήταν λάθος. Το γκολ ήταν καθαρό. Θεωρώ πως έπρεπε να μετρήσει. Είδα τις φωτογραφίες, είναι καθαρό», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το ματς με τη Σοσιεδάδ, ο προπονητής των Καταλανών, Χάνσι Φλικ.

How is this offside????

Barcelona just got robbed.



The pink shoe is the defenders shoe and the Yellow is the shoe of Lewandowski. pic.twitter.com/3j9dGlRTPH