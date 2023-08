Η Μπαρτσελόνα έκανε πρεμιέρα με το… αριστερό στην Ισπανία, αφού για τέταρτη συνεχόμενη φορά, δεν κατάφερε να κερδίσει στην έδρα της Χετάφε κι έμεινε στην ισοπαλία με 0-0.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αλλάξει όμως στις καθυστερήσεις, αφού η Μπαρτσελόνα ζήτησε πέναλτι σε “καθαρή” ανατροπή του Αραούχο μέσα στην περιοχή της Χετάφε. Ο διαιτητής πήγε να δει τη φάση στο VAR, αλλά η απόφασή του δεν ήταν η αναμενόμενη, αφού έδωσε φάουλ για χέρι του Γκάμπι λίγα δευτερόλεπτα πριν το πέναλτι.

Το γεγονός έκανε έξαλλους τους Καταλανούς και ο Τσάβι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα τα εξής: «Δεν βλέπω χέρι πουθενά. Είναι εφεύρευση. Είπαν ότι αν δεν είναι ξεκάθαρη (σ.σ. η παράβαση) δεν θα σφυρίζουν».

I feel cheated. They did an INEC on barca fans. Xavi and Gavi deserved better than a share of the spoil. Araujo was spot on as usual. Abde had a great second half too. Barca deserved more because Getafe didn’t come to play football! pic.twitter.com/kTi7EhcNuw