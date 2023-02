Ο Νεϊμάρ είναι γνωστός για τα “μαγικά” του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για τη ζωή του εκτός γηπέδου, με τα πάρτι του στο Παρίσι να μην έχουν σταματημό, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Ένα νέο δημοσίευμα της “Le Parisien” μάλιστα, αναφέρει ότι η φασαρία από το σπίτι του Νεϊμάρ έχει εξοργίσει τους γείτονες, οι οποίοι έχουν καλέσει αρκετές φορές και στην αστυνομία, ενώ τα παράπονά τους έφθασαν μέχρι και το δήμαρχο της περιοχής Μπουζιβάλ, Λικ Βατέλ.

Ο ίδιος μίλησε έτσι στη γαλλική εφημερίδα και επιβεβαίωσε το γεγονός: «Δεν είναι μόνο ότι γίνεται φασαρία. Όλη η κατάσταση είναι περισσότερο και από ενοχλητική», ανέφερε ο δήμαρχος και προανήγγειλλε προσωπική του παρέμβαση για το θέμα.

Many of Neymar’s neighbours are growing tired of his constant parties, even going so far as to call the police.



Last Sunday, his birthday, was one too many.



The Mayor of Bougival, where he lives, has described him as disrespectful to his neighbours.



✍️ Le Parisien pic.twitter.com/jESmgrwK7o