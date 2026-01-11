Έξαλλος ο Αταμάν έκοψε το ρεπό των παικτών του: «Πρέπει να δουλέψω τη νοοτροπία, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 40 πόντους»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε στο τέλος το Περιστέρι με 94-86, για τη 14η αγωνιστική της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να μην είναι καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του στην αναμέτρηση.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Περιστέρι, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη νοοτροπία των παικτών του και τους συνέκρινε με αυτούς του Ολυμπιακού και τη νίκη τους με 40 πόντους διαφορά στη GBL.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους διαφορά εκτός έδρας. Αυτό το λέω γιατί αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα όπως αυτός. Σήμερα πήραμε 2 πόντους στην βαθμολογία αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα δουλέψουμε και θα προπονηθούμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και την άμυνα. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κανέναν μεγάλο στόχο. Αυτή είναι η σύνοψη του αγώνα για εμένα. Αύριο το ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση.

Επίσης, αναφέρω τον Ολυμπιακό γιατί δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και αυτός είχε. Έπαιξε την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε σίγουρα την νοοτροπία μας και είναι δουλειά μου να το δουλέψω αυτό».

Για τη μεταγραφή στο «4»: «Δεν γνωρίζω».