Έξαλλος ο Αχιλλέας Μπέος μετά το Άρης – Βόλος: «Αν έχεις λίγη τσίπα κύριε Λανουά, να μας αδειάσεις τη γωνιά»

«Επίθεση» από τον Μπέο σε Πολυχρόνη και Λανουά για τη διαιτησία στο ματς του Βικελίδης
Ο Μπέος στο Άρης - Βόλος (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Βόλος ηττήθηκε με 3-2 από τον Άρη σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ 5-8 στη Super League, με τον Αχιλλέα Μπέο να είναι έξαλλος με τη διαιτησία του αγώνα.

Έχοντας δεχθεί μάλιστα και κίτρινη κάρτα στον πάγκο για διαμαρτυρίες την ώρα της αναμέτρησης, ο Αχιλλέας Μπέος έριξε “βολές” προς τον διαιτητή του ματς, αλλά και τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με ανάρτησή του στο Facebook, μετά τη λήξη του Άρης – Βόλος.

“Ακουσε και ο διαιτητής του αγώνα Αρης – Βόλος την παροιμία «Χε…ε μέσα Πολυχρόνη, που δεν γίναμε…» και το… έκανε! Καταστρέφοντας ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδια και αλλοιώνοντας προκλητικά και ετσιθελικά το τελικό του αποτέλεσμα. Είναι άδικο να γίνεται μια συνολική προσπάθεια για την βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από πολλά χρόνια και σε όλα τα επίπεδα, και να υπάρχουν διαιτητές σαν τον Πολυχρόνη που να αλλοιώνουν αποτελέσματα και να ακυρώνουν προσπάθειες ποδοσφαιριστών που δικαιούνταν κάτι καλύτερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο εν λόγω διαιτητής όχι μόνο μας αδίκησε αλλά μας υπέβαλε σε χειρουργική επέμβαση. Ειδικά στο 60ο λεπτό όπου ο Πολυχρόνης αλλά και ο varistas Τζήλος δεν απέβαλαν τον Xόνγκλα σε χτύπημα εκτός φάσης πάνω στον Κάργα. Ντροπή σου Πολυχρόνη αλλά και σε εσένα Λανουά που συνεχίζεις να τον κρατάς στους πίνακες.

Ήρθε η ώρα κύριε Λανουά, αν έχεις λίγη τσίπα, το καλοκαίρι να μας αδειάσεις τη γωνιά…”

