Έξαλλος ο Νίκολα Γιόκιτς στο τέλος του Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντένβερ Νάγκετς προκάλεσε σύρραξη στο παρκέ

Πιάστηκε στα χέρια με τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς των Τίμπεργουλβς ο ηγέτης των Νάγκετς
Ο Γιόκιτς παλεύει με τον Γκομπέρ στο NBA / Reuters / Matt Blewett-Imagn Images

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς νίκησαν για τρίτη φορά τους Ντένβερ Νάγκετς, με το 112-96 να διαμορφώνεται σε… νεκρό χρόνο και να κάνει έξαλλο τον ηγέτη των φιλοξενούμενων, Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς πέτυχε το τελευταίο καλάθι του αγώνα, ενώ όλα είχαν κριθεί και οι δύο ομάδες είχαν σταματήσει να παίζουν, γεγονός που έφερε την έντονη αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς, που το θεώρησε… unfair.

Ο Σέρβος σέντερ έτρεξε σχεδόν όλο το γήπεδο για να διαμαρτυρηθεί στον αντίπαλό του και τελικά προκάλεσε σύρραξη, με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δύο παίκτες.

Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και οι δύο παίκτες αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι της σειράς.

