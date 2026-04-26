Έξαλλος ο Νίκολα Γιόκιτς στο τέλος του Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντένβερ Νάγκετς προκάλεσε σύρραξη στο παρκέ

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς νίκησαν για τρίτη φορά τους Ντένβερ Νάγκετς, με το 112-96 να διαμορφώνεται σε… νεκρό χρόνο και να κάνει έξαλλο τον ηγέτη των φιλοξενούμενων, Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς πέτυχε το τελευταίο καλάθι του αγώνα, ενώ όλα είχαν κριθεί και οι δύο ομάδες είχαν σταματήσει να παίζουν, γεγονός που έφερε την έντονη αντίδραση του Νίκολα Γιόκιτς, που το θεώρησε… unfair.

Ο Σέρβος σέντερ έτρεξε σχεδόν όλο το γήπεδο για να διαμαρτυρηθεί στον αντίπαλό του και τελικά προκάλεσε σύρραξη, με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δύο παίκτες.

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves



Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και οι δύο παίκτες αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι της σειράς.