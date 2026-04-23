Έξαλλος ο Πάμπλο Γκαρσία και γενική σύρραξη μετά το Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κύπρου

Μεγάλη ένταση υπήρξε εντός αγωνιστικού χώρου του “Άλφαμεγα Stadium” μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε Απόλλωνα Λεμεσού και ΑΠΟΕΛ (νίκη των γηπεδούχων με 4-2), με τον προπονητή των δεύτερων, Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε σύρραξη των παικτών, στον… χαμούλη πήραν μέρος και οι δυο πάγκοι των δυο ομάσων, με τον Πάμπλο Γκαρσία να χάνει την ψυχραιμία του και να χρειάζεται η παρέμβαση ανθρώπων του ΑΠΟΕΛ, για να τον συγκρατήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων, αλλά και κάποιων ανδρών ασφάλειας του γηπέδου, τα πνεύματα τελικά ηρέμησαν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με κάποια κυπριακά ΜΜΕ, ο λόγος που ο 48χρονος προπονητής του ΑΠΟΕΛ ενεπλάκη στην ένταση, ήταν τα αντικείμενα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ένα ποτήρι που έπεσε φέρεται να χτύπησε τόσο τον ίδιο όσο και τον βοηθό του.