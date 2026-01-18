Αθλητικά

Εκτός εαυτού ο Γιούρι Ζντοβτς: Αποβλήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Δύο τεχνικές ποινές δέχθηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ για διαμαρτυρία
EUROKINISSI
Ο Γιούρι Ζντοβτς παρακολούθησε από τα αποδυτήρια τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στην PAOK Sports Arena για τη 15η αγωνιστική της Greek Basketball League, με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν από νωρίς τον προπονητή τους.

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές 42.4” δευτερόλεπτα, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τις αποφάσεις των διαιτητών και “πλήρωσε” τα ξεσπάσματά του.

Αθλητικά
