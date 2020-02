Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε εκτός τελικού του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης αφού παρά το ιδανικό ξεκίνημα που έκανε στο ματς γνώρισε την ήττα από την Έλενα Ριμπάκινα (Νο. 26 στην παγκόσμια κατάταξη) με 2-1 σετ (6-3, 5-7, 1-6).

Μόλις για δύο γκέιμ υπερασπίστηκαν τα σερβίς τους οι δύο αθλήτριες στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού η Σάκκαρη έκανε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1. Η Ριμπάκινα απάντησε με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισε στο σκορ, παίρνοντας κατόπιν το προβάδισμα με 3-2. Κάπου εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε… μπροστά για τα καλά και παίζοντας πολύ όμορφο τένις πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ, φτάνοντας στη συνέχεια εύκολα ως την κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-3.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με μπρέικ της Ριμπάκινα, η οποία έφτασε να προηγείται με 3-1 στα γκέιμ. Η Σάκκαρη ανέτρεψε όμως την κατάσταση και αφού μείωσε σε 3-2, έκανε το δικό της μπρέικ φέρνοντας το ματς στα ίσα. Το μπρέηκ που κατάφερε η τενίστρια από το Καζακστάν, με το σκορ στο 5-5, ήταν που έγειρε υπέρ της ολοκληρωτικά την πλάστιγγα και έφτασε να κατακτήσει το δεύτερο σετ -με 5-7 στο τάι μπρέικ- ισοφαρίζοντας σε 1-1, τη στιγμή που η Σάκκαρη αντιδρούσε με μεγάλο εκνευρισμό σε κάθε φάση από ένα σημείο κι έπειτα.

Decider time ⌚ Elena Rybakina fights back for the second set, 7-5. #FormulaTX pic.twitter.com/aBxkX5Uv6d

Tα πολλά λάθη στα οποία υπέπεσε στο τέλος του δεύτερου σετ “χάλασαν” το μυαλό της Ελληνίδας τενίστριας, η οποία “κατέρρευσε” στο τρίτο, καθοριστικό σετ, γνωρίζοντας οδυνηρή ήττα με 6-1 και χάνοντας μία μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στον 3ο τελικό της καριέρας της.

Elena Rybakina gets an early break in the third set.#FormulaTX pic.twitter.com/vOAxpNcUXI