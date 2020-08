“Μπλόκο” για τον Στέφανο Τσιτσιπά στα ημιτελικά του Western and Southern Open. Ο Μίλος Ράονιτς εκμεταλλεύτηκε το “φαρμακερό” του σερβίς, (2-0) και με… σχεδόν άψογη εμφάνιση πήρε την πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά που γίνεται στη Νέα Υόρκη. Δεύτερη ήττα για τον Έλληνα πρωταθλητή κόντρα στον πανύψηλο Καναδό.

Δεν μπόρεσε να φτάσει στον τελικό στη Νέα Υόρκη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Μίλος Ράονιοτς με 2-0 σετ (7-6, 6-3) στα ημιτελικά του Western and Southern Open και πλέον στρέφει την προσοχή του στο US Open.

Ο Καναδός (νο 30 στην παγκόσμια κατάταξη) έκανε έτσι το 2x2 κόντρα στον Έλληνα πρωταθλητή (νο. 6 στον κόσμο), αφού τον είχε κερδίσει με 3-0 σετ στη φάση των “32” του Australian Open.

Οι δυο αθλητές κράτησαν τα σερβίς τους στο πρώτο σετ, με τον Ράονιτς να παίρνει κάποια από αυτά με ευκολία, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του “big server” που του έχει δοθεί. Το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ (6-6), με τον Τσιτσιπά να το χάνει με 7-5.

THIS is how you wrap up a set! ⬇️ @milosraonic | @CincyTennis pic.twitter.com/q5wNz16ecK

Ο Ράονιτς κατάφερε να “σπάσει” το σερβίς του Τσιτσιπά και να φτάσει στο 3-1 με… απίθανα “χτυπήματα”. Ο πανύψηλος Καναδός πήρε φόρα και συνέχισε ακάθεκτος προς την κατάκτηση του δεύτερου σετ (6-4) και του αγώνα.

What a week for @milosraonic 👏



The 🇨🇦 reaches his first ATP Masters 1000 final since 2016. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/Nr4PQpQDJx