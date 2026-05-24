ΕΛΑΣ για το Ολυμπιακός – Ρεάλ: Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο

Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του τελικού του Final Four της Euroleague στο Telekom Center ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης συγκρούονται απόψε (24/5/2026, 21:00) στο Telekom Center με στόχο την κατάκτηση της φετινής Euroleague.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους φιλάθλους για τους αυστηρούς ελέγχους στο γήπεδο.

“Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους”, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.