Αθλητικά

ΕΛΑΣ για το Ολυμπιακός – Ρεάλ: Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο

Αυστηροί έλεγχοι από την αστυνομία έξω από το Telekom Center
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του τελικού του Final Four της Euroleague στο Telekom Center ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης συγκρούονται απόψε (24/5/2026, 21:00) στο Telekom Center με στόχο την κατάκτηση της φετινής Euroleague.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα, η ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους φιλάθλους για τους αυστηρούς ελέγχους στο γήπεδο.

“Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους”, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
98
96
89
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η απόβαση των ερυθρόλευκων οπαδών στο Telekom Center με μηχανάκια και τρένα - Το pregame του μεγάλου τελικού της Euroleague
Τα βλέμματα όλων στο "T-Center" της Αθήνας για το κορυφαίο φετινό ματς της Euroleague - Το Newsit.gr σας μεταφέρει το κλίμα πριν το μεγάλο τελικό της Euroleague
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το pregame του τελικού του Final Four της Euroleague
Newsit logo
Newsit logo